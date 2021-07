Fisher Investments UK inclusa nella lista dei "Best Workplaces™ for Women 2021" del Regno Unito

14 luglio 2021 a

a

a

- La società ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da "Great Place to Work® UK"

LONDRA, 13 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments UK - la società controllata di Fisher Investments nel Regno Unito e parte del gruppo di società Fisher Investments, che include Fisher Investments Italia- ha ottenuto il riconoscimento di "Best Workplaces™ for Women 2021" assegnato da "Great Place to Work® UK". Fisher Investments UK si è classificata al 36°posto nella categoria delle aziende di grandi dimensioni, che include, tra le altre, società come Salesforce, Hilton, Accenture, SC Johnson e Stryker. Fisher Investments UK figura anche nella classifica generale di "2021 UK Best Workplaces™".

Il CEO di Fisher Investments, Damian Ornani, ha commentato così la notizia: "È un onore far parte della lista dei "Best Workplaces™ for Women 2021" del Regno Unito. Questo riconoscimento è la prova del grande impegno che profondiamo nell'offrire una carriera duratura ai nostri dipendenti: dalla fase di selezione, alla fidelizzazione, fino alla crescita dei nostri collaboratori che provengono dai settori più diversi. Crediamo che gli sforzi profusi ci permettano di offrire una migliore esperienza ai nostri clienti e di proseguire la nostra missione di aiutarli a raggiungere i lori obiettivi di investimento.

Great Place to Work®, una società autorevole riconosciuta a livello mondiale nell'ambito della cultura lavorativa, sottopone sondaggi anonimi ai dipendenti delle società, al fine di valutare quanto queste promuovano un ambiente di lavoro positivo per i propri dipendenti. Sulla base dei risultati di questi sondaggi, nel 2021 Fisher Investments UK si è classificata tra i "Best Workplaces™ for Women" del Regno Unito.

Carrianne Coffey, Direttore Generale, membro del Consiglio di amministrazione di Fisher Investments UK e Vicepresidente Esecutivo Senior del Gruppo Clienti Privati Internazionali di Fisher Investments ha commentato: "Siamo felici che i nostri dipendenti abbiano affermato di sentirsi riconosciuti e supportati. Questo riconoscimento è particolarmente significativo per me come donna e come direttrice del gruppo di clienti privati internazionali. Spero che questo riconoscimento possa portare sempre più donne a considerare una carriera nel settore della gestione patrimoniale." E ha proseguito: "La nostra azienda si impegnerà sempre per offrire a tutti i dipendenti l'opportunità di crescere e costruire una carriera duratura e gratificante. Le esperienze positive dei nostri dipendenti sono ciò che ci permette di offrire un servizio d'eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo."

Informazioni su Fisher Investments ItaliaFisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Informazioni su Fisher Investments Fisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente fee-only. Al 30/06/2021, Fisher Investments e le sue controllate gestivano attivi per un valore di oltre 158 miliardi di euro: oltre 121 miliardi di euro per investitori privati nordamericani, 35 miliardi di euro per investitori istituzionali e un miliardo di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments opera quattro unità operative principali: Clienti privati statunitensi, Clienti privati internazionali e 401(k) Solutions che serve un bacino di clienti internazionali. Non tutte le strategie sono offerte/vendute in tutti i Paesi. Ken Fisher, Fondatore e Presidente Esecutivo, ha firmato la rubrica "Portfolio Strategy" di Forbes dal 1984 al 2016, divenendo l'editorialista di più lunga durata nella storia della rivista. Negli ultimi anni, le rubriche di Ken Fisher sono state ospitate dai principali media in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e nei Paesi asiatici. Ciò ha permesso a Ken di diventare l'editorialista attivo in più Paesi e con il maggior numero di articoli pubblicati, di ogni altro editorialista di qualsiasi tipo nella storia. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Certified Great Place to Work®:Fisher Investments e le sue affiliate corrispondono una commissione di partecipazione a Great Place to Work® per coprire i costi legati alla somministrazione del sondaggio ai dipendenti, all'analisi e alla consegna dei relativi risultati. Per maggiori informazioni su Great Places to Work ® UK, consultare il sito http://www.greatplacetowork.co.uk/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1561311/FI_Italia__Blue_Text__large_Logo.jpg