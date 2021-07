Europei: De Luca videochiamata con Insigne e Immobile, 'inglesi ci sono rimasti male'

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Siamo felici di vedervi, volevo farvi i complimenti e ringraziarvi come meridionali, campani, napoletani perché ci avete fatto onore, ci avete fatto divertire veramente, grazie con il cuore per l'immagine che avete dato dell'Italia. Poi abbiamo dato anche una grande prova di stile. Poi vincere lì... Ci sono rimasti un po' male". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ringraziato così Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, protagonisti degli Europei con la Nazionale, nel corso di una videochiamata durante la sua conferenza stampa.

"Per noi è un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa e poi vincere è stato il massimo. Siamo assieme in vacanza a Ibiza, siamo andati subito perché il tempo stringe e poi dobbiamo rientrare ai club", sottolinea Immobile.

L'attaccante del Napoli Insigne torna invece sulla notte di Wembley e il successo ai rigori contro gli inglesi. "Ci sono rimasti male? Meglio loro che noi". E sulla campagna vaccinale accoglie l'appello del presidente De Luca: "Vaccinatevi così stiamo tutti più tranquilli".