Covid: Regione Lombardia, 120mila dosi vaccino per personale scuola

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia con la propria unità di crisi mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120mila posti nei centri vaccinali per consentire l'accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022. Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. A oggi in Lombardia risultano vaccinati, tra la prima e la seconda dose, circa 265mila tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell'80%.

"Anche la Struttura commissariale - ricorda Moratti - ha recentemente posto l'attenzione sull'importanza di vaccinare quanto più possibile insegnanti e operatori del mondo scolastico per permettere un ritorno sicuro alla didattica a settembre. E a noi questo tema è particolarmente caro. Per raggiungere dunque i circa 44mila tra insegnanti e operatori scolastici lombardi che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale, sommati ai circa 10mila che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose Regione garantirà loro un accesso diretto".

La direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia ha intanto inviato a tutti i dirigenti scolastici della Lombardia una comunicazione per informarli della possibilità di vaccinare senza prenotazione tutto il personale scolastico che ancora non si è vaccinato fra il 17 al 21 luglio. "E' un'occasione importante che Regione Lombardia offre al personale scolastico che non si è ancora vaccinato - ha evidenziato l'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala - e mi auguro fortemente che i 44 mila che mancano ancora all'appello sfruttino questa finestra per vaccinarsi e poter guardare con fiducia e ottimismo al prossimo anno scolastico".