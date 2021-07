Carceri: Giorgis (Pd), 'bene visita Draghi e Cartabia, conferma necessità riforma'

14 luglio 2021 a

a

a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La visita che Il presidente del Consiglio e la ministra della Giustizia hanno fatto al carcere di Santa Maria Capua Vetere è una visita importante". Così deputato Andrea Giorgis, coordinatore del comitato Riforme istituzionali del Partito democratico.

Una visita "che conferma, accanto alla volontà del governo di fare fino in fondo chiarezza su di una vicenda gravissima e raccapricciante, l'urgenza di attuare e potenziare gli investimenti predisposti nelle ultime leggi di bilancio per l'assunzione e la formazione di personale, per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli edifici, per la videosorveglianza e più in generale per affrontare il problema del sovraffollamento anche realizzando le condizioni di una più effettiva e diffusa fruibilità delle misure alternative e di percorsi trattamentali capaci di favorire il graduale reinserimento del detenuto nel tessuto sociale".

"Insieme alla riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario è il tempo di riaprire una riflessione politica e culturale anche sul sistema dell'esecuzione penale, sulle condizioni e sui limiti della detenzione e sull'efficacia rieducativa delle attuali sanzioni”.