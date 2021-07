14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Dzeko? E' felice e motivato, sta molto bene fisicamente. Mourinho carica tutti i calciatori ma ha un rapporto speciale con Dzeko che viene da lontano, e ci aspettiamo che possa essere importante per noi in questa stagione come è stato nelle stagioni scorse". Lo ha detto il GM della Roma, Tiago Pinto, alla presentazione dei calendari.