Arera: Aiget, 'luci e ombre, necessario completare liberalizzazione'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'anno della pandemia ha fatto registrare un forte impatto per il settore energetico, con una riduzione a livello nazionale dei consumi di energia elettrica del 6% e di gas naturale del 4,2%, in tutti i settori. In controtendenza solo i consumi elettrici del residenziale, che sono aumentati del 2%. La pandemia non ha tuttavia limitato la dinamicità del mercato, con un ulteriore aumento del numero di fornitori presenti sul mercato". In questo contesto, a giudizio di Aiget che commenta la relazione di Arera presentata nei giorni scorsi, "resta di grande attualità la necessità di istituire un albo dei venditori per il settore elettrico, da tempo annunciato ma non ancora concretizzato, e di rafforzare i requisiti di permanenza nell'elenco venditori per il settore gas".

"Segnali incoraggianti dalle statistiche relative ai cambi fornitore da parte dei clienti finali, che non sembrano avere risentito della situazione emergenziale e si sono mantenuti su livelli non distanti dall'anno precedente (13,7% nell'elettrico e 10,2% nel gas), denotando una certa propensione da parte dei consumatori alla concretizzazione dei vantaggi offerti dal libero mercato", sottolinea l'Associazione italiana di grossisti di energia e trader.