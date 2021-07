Calcio: Dal Pino, 'il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il Green Pass'**

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Tifosi allo stadio? Il calcio è un volano importante sia dal punto di vista economico che sociale. Si parla di un incremento del Pil grazie agli Europei, ma è un volano sociale, la passione che genera è qualcosa di cui tenere conto. Noi, al di là di una responsabilità sportiva, come sistema, l'abbiamo anche sociale. Quando parliamo di potenziali stadi pieni e delle richieste fatte come Lega e Federazione parliamo di qualcosa che noi riteniamo nell'interesse del nostro Paese. Noi il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il Green Pass, per poter far parte di un processo di incentivazioni di vaccinazioni del nostro paese". Lo ha detto Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino alla presentazione dei calendari di Serie A su Dazn. "Noi possiamo contribuire molto in questa direzione, la Francia ha preso delle misure che riguardano altre tematiche, noi possiamo essere un volano importantissimo in questa direzione, avere il 100% dei tifosi negli stadi per noi è fondamentale, anche come potenziale aiuto alla messa in sicurezza del Paese", aggiunge Dal Pino.