Calcio: Capponi (pres. Monterosi), 'sogno Serie A e progetto uno stadio a Sutri da 15mila posti'**

14 luglio 2021 a

a

a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Monterosi si prepara a vivere la sua prima, storica stagione nel campionato di Serie C, ma il presidente del club che prenderà il nome di Monterosi Tuscia football club e giocherà a Rocchi di Viterbo, Luciano Capponi, guarda molto più lontano. "Siamo partiti dalla terza categoria ma ho un obbiettivo ancora più grande: non ha senso non arrivare in Serie A", ha raccontato Capponi che è regista e autore sia di cinema che di teatro e televisione, all'Adnkronos. "La squadra prenderà il nome di Monterosi Tuscia football club, perché da sempre lavoro sul territorio, e l'idea è quella di unire le società della Tuscia in un'unica squadra, con un grande progetto, quello di cominciare a costruire un grande centro sportivo a Sutri, con l'approvazione di Vittorio Sgarbi, con uno stadio inizialmente da 15mila posti per arrivare in Serie A".

Il club biancorosso ha stravinto l'ultimo campionato di Serie D trascinando il piccolissimo paese del viterbese in una nuova dimensione anche grazie al lavoro del direttore generale Fabrizio Lucchesi. "Galeotta fu la vicinanza di casa, è nato tutto per caso, io mi sono innamorato di lui e lui di me. Posso garantire che negli ultimi mesi ha ricevuto tantissime offerte, anche dalla serie A, ma mi ha detto 'voglio fare questa avventura insieme a te', e di questo lo ringrazio. Del resto l'inserimento nel professionismo è un salto mortale triplo, la macchina burocratica è infernale".