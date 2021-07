Calcio: Capponi (pres. Monterosi), 'Mourinho ci ha chiamato per amichevole, non è stato possibile ma la faremo'**

14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Fare un'amichevole con la Roma o la Lazio? Ci ha pensato la Roma, abbiamo avuto un invito direttamente da Mourinho in persona, ma voleva giocare il 15 luglio e noi iniziamo la preparazione il 21 luglio, non era possibile ma la faremo sicuramente". Lo ha detto Luciano Capponi, presidente del Monterosi, dalla prossima stagione in Lega Pro, all'Adnkronos. "Sono stato tanto tifoso della Roma, anche se ora me ne sono un po' distaccato".