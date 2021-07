Sport e Salute: progetto con Lavazza per la ripartenza dello sport dilettantistico

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi al Circolo del Tennis del Foro Italico il progetto comune Sport e Salute-Lavazza per la ripartenza dello sport dilettantistico. Alla conferenza stampa era presenti il presidente e ad di Sport e Salut SpA Vito Cozzoli, Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera dello storico Gruppo Lavazza e i Legend di Sport e Salute, Manuela Di Centa e Luigi Mastrangelo, moderati da Valerio Piccioni.

"Questo è un modello di collaborazione virtuosa con Lavazza, che rappresenta il partner ideale per promuovere l'attività di base -ha spiegato Cozzoli-. Insieme vogliamo contribuire a rilanciare l'associazionismo sportivo, mettendo al centro le persone, le famiglie, portando dei benefici concreti". Il presidente di Sport e salute ha aggiunto: “La Società ha un'anima sociale e un'anima industriale. Non poteva esserci un gruppo più adatto per le nostre finalità. Lavazza può essere più di uno sponsor: ha dimostrato con i fatti di volersi impegnare per lo sport di tutti e per tutti, un palcoscenico fatto di passioni ed emozioni almeno quanto quelli professionistici".

"In questi anni -ha evidenziato Igor Nuzzi illustrando il progetto ‘Lavazza per lo sport'- il nostro impegno in questo mondo è cresciuto in modo significativo e oggi siamo pronti ad affrontare una nuova sfida sostenendo le migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche in difficoltà per la grave crisi dovuta alla pandemia che ha colpito lo sport a tutti livelli, ma soprattutto quello di base".