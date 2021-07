13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Ora siamo a un passo, a un centimetro e io qui ragiono di politica: o fate di quest'aula un luogo in cui gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché il passaggio dello scrutinio segreto è difficile ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo che è a portata di mano, è a un passo". Così Matteo Renzi in aula al Senato sul ddl Zan.