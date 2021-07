Messico: Cecchetti (Lega), 'dolore per volontario ucciso, vogliamo chiarezza'

13 luglio 2021 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Addolora la notizia dell'uccisione in Messico di un volontario italiano originario della provincia di Brescia. Rivolgo il mio cordoglio alla famiglia, ma adesso auspico che il governo e la Farnesina si attivino per fare in modo che le autorità messicane facciano luce su questo barbaro omicidio e assicurino alla giustizia i colpevoli". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.