Lavoro: da Regione Lombardia incentivi ad aziende per formare e assumere (3)

(Adnkronos) - L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha spiegato che "andiamo incontro a un'esigenza specifica di cui poco si parla e che va avanti da troppo tempo. Abbiamo tantissime aziende che cercano lavoratori con competenze relative ai loro settori di attività e non li trovano. Di qui la nostra sperimentazione di offrire strumenti che consentano alle aziende di poter formare i futuri lavoratori in funzione delle richieste dai comparti in cui operano".

L'altro elemento su cui si è soffermato l'assessore Guidesi è relativo all'importanza del ruolo delle aziende "nell'orientare e influenzare la formazione. I dati ci dimostrano che quando questo accade la capacità assunzionale delle aziende è altissima. Dobbiamo quindi incidere su quanto possono fare le aziende sui percorsi orientativi". Il datore di lavoro può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da un soggetto appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi, fino un valore massimo di 500 euro per ciascuna assunzione incentivata.

IL'incentivo all'assunzione è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.