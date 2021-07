Lavoro: da Regione Lombardia incentivi ad aziende per formare e assumere

13 luglio 2021 a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia lancia il bando 'Formare per assumere'. Una misura per invertire il mismatch lavorativo, il disequilibrio fra domanda e offerta nel mondo del lavoro. A partire dal prossimo 26 luglio possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l'assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso. Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di 5 milioni di euro, incrementabile con successivi step di finanziamento.

"Le imprese lombarde - ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - avranno a disposizione tre strumenti: un voucher formativo per finanziare la formazione 'individualizzata' dei futuri lavoratori, in modo che possano rispondere alle esigenze dell'impresa; un bonus occupazionale per incentivare la stipula dei nuovi contratti e, infine, un voucher utilizzabile per interventi di ricerca e selezione del personale da inserire. Dietro al fenomeno del mismatch si nascondono due possibili cause. Da una parte una reale difficoltà a reperire le competenze ricercate ma dall'altra una non adeguata retribuzione offerta ai lavoratori", ha aggiunto.

La transizione digitale in atto, ha continuato, "porterà indubbiamente importanti conseguenze anche nel mondo del lavoro: dobbiamo essere pronti. Dobbiamo soprattutto avere il coraggio di proporre nuove idee, nuovi schemi, per 'guidare' la trasformazione senza farci travolgere dai suoi effetti. Dobbiamo sfruttare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affinché si crei un tessuto che sia poi in grado di vivere in modo autonomo, costantemente, senza bisogno di ulteriori sussidi e sostegni".