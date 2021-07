Lavoro: Confcommercio Lombardia, bene misure Regione su assunzioni e formazione

13 luglio 2021 a

a

a

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - “Una misura positiva che, con approccio semplice ed innovativo, permette di affrontare le nuove esigenze nel mercato post Covid, riconoscendo la componente formativa come un investimento importante da parte delle imprese”. Lo afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti, sulla misura 'Formare per Assumere' approvata dalla Regione Lombardia. “L'emergenza Covid ha cambiato molte cose. Per questo diventa preziosa ogni azione in grado di riallineare le competenze alle esigenze del tessuto economico”, osserva Massoletti. “La misura approntata da Regione Lombardia ha il pregio di unire la componente di incentivo all'assunzione con voucher per la formazione del neo assunto. Ci sembra appropriato e importante sostenere le imprese che investono su questo aspetto”.

Massoletti aggiunge che "la formazione, oltre che elemento centrale per il contrasto alla crisi occupazionale, è certamente uno dei pilastri su cui deve poggiare la ripartenza, in particolare sul fronte delle nuove competenze legate al digitale e alla sostenibilità; le imprese del nostro sistema in questo senso sono in prima linea. Bene quindi che venga riconosciuta la volontà, lo spirito e, perché no, anche il coraggio di chi guarda con spinta propositiva al futuro”.