Giustizia: Consiglio Regione Lombardia approva richiesta referendum (2)

(Adnkronos) - Negli interventi di maggioranza Andrea Monti (Lega), Gianluca Comazzi (Forza Italia) e Luca del Gobbo (Noi con l'Italia), hanno sottolineato come i quesiti referendari siano uno stimolo per una riforma di una giustizia che elimini le storture e che tuteli gli amministratori, oggi penalizzati perché privati della presunzione d'innocenza. A favore dei referendum anche Michele Usuelli di + Europa-Radicali che si è detto soddisfatto dell'approvazione dei quesiti: “ora – ha aggiunto – si faccia lo stesso per l'eutanasia legale”.

Il gruppo dei Fratelli d'Italia, come ha spiegato il capogruppo Franco Lucente, si è astenuto sui quesiti riguardanti l'abolizione della Severino e i limiti della custodia cautelare, mentre ha appoggiato gli altri quattro quesiti referendari “perché una riforma - ha detto - è urgente, come nel caso della responsabilità dei magistrati: come tutte le altre professioni anche i magistrati se sbagliano devono pagare il giusto indennizzo”.