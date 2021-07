13 luglio 2021 a

Wiesbaden, 13 lug. (Adnkronos) - A giugno l'inflazione tendenziale in Germania ha registrato una crescita del 2,3%, in lieve rallentamento rispetto a +2,5% registrato a maggio. Lo rende noto Destatis, l'istituto di statistica tedesco in un comunicato. I prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,4% rispetto al mese precedente come a maggio.