Energia: Spinaci (Unem), 'gestire transizione evitando contraccolpi pericolosi'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "La vera sfida è quella di riuscire a gestire la transizione verso altre fonti evitando contraccolpi pericolosi: chi considera gli idrocarburi fossili superati e ritiene che non vi sia più la necessità di investire in questo settore, come sembra suggerire il recente rapporto “Net Zero by 2050” dell'Agenzia internazionale per l'energia, non considera il rischio che ciò deflagri in una pesante crisi energetica. Si tratta di un rischio reale come dimostrano anche i recenti aumenti dei prezzi del greggio, tornati sui massimi da 7 anni, che possono trasformarsi in un serio ostacolo sulla via della ripresa". Ad affermarlo è il presidente di Unem, Claudio Spinaci in occasione dell'Assemblea 2021.