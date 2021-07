Corruzione: Montante, 'unica mia colpa è stata sostenere Cicero contro tutti'

13 luglio 2021 a

a

a

Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "L'unica mia colpa è stata quella di sostenere Alfonso Ciceri, tutti mi dicevano che era un pazzo ma per me faceva seriamente il suo lavoro. E io l'ho sempre sostenuto contro tutti e lo rifarei, magari sperando in un Cicero redento". Lo ha detto Antonello Montante, rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile Annalisa Petitto che rappresenta Alfonso Cicero, ex Presidente Irsap, e oggi uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. "Ovviamente non condivido le falsità che poi Cicero ha detto sul mio conto - dice ancora Montante - Mi avrebbero potuto incriminare per avere sostenuto Cicero ma non certo per averlo osteggiato".