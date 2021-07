Corruzione: Montante, 'su proroghe vertici Irsap abbiamo esagerato, sono responsabile'

13 luglio 2021 a

Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo esagerato e me ne assumo la responsabilità". Lo ha detto Antonello Montante continuando a rispondere all'avvocato di parte civile nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. L'ex presidente degli industriali siciliani parla delle continue proroghe che riguardavano i vertici dell'Irsap. "L'allora presidente della Regione - dice - prorogò più volte la nomina di Cicero, fino alla modifica della legge".