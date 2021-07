Conto alla rovescia per il 9° Web Marketing Festival

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per la 9° edizione del Web Marketing Festival (Wmf), l'evento dedicato all'ecosistema dell'innovazione, dell'imprenditoria italiana e internazionale, di oggi e di domani. All'evento, che si terrà dal 15 al 17 luglio al palacongressi di Rimini, oltre all'attesa finale della Startup Competition, giovedì 16 avrà luogo lo ScaleUp For Future, l'evento che porterà sul Mainstage sei Scaleup provenienti da tutto il mondo. E tra queste ci sarà anche SumUp, la fintech che ha registrato una crescita record nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless.

"Il Wmf e in particolare ScaleUp For Future è un'occasione importante per raccontare al pubblico la rivoluzione cashless che è esplosa in particolar modo nell'ultimo anno e mezzo, complice la necessità per consumatori e negozianti di trovare forme di pagamento sempre più smart, sicure, a distanza e veloci" spiega Umberto Zola, Country Growth Lead Italia di SumUp, che sarà presente sul palco del Wmf2021.

"Ma, soprattutto - sottolinea Zola- è un'opportunità per entrare in contatto con istituzioni, aziende e imprenditori, conoscere da vicino le necessità e opportunità del contesto italiano e internazionale, per creare sinergie e sviluppare una rete che sia sempre più al servizio degli utenti". Nominata come l'azienda in più rapida crescita d'Europa nell'Inc. 5000', SumUp supporta ad oggi oltre 3 milioni di commercianti a livello globale e opera in 34 mercati in Europa, Stati Uniti e Brasile.