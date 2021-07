Omofobia: Mirabelli, 'patto politico Renzi? difficile senza testo condiviso...'**

13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Renzi dice che siamo ad un passo dal trovare un testo condiviso, a noi non pare, vedremo gli emendamenti". Così Franco Mirabelli del Pd commenta l'intervento di Matteo Renzi al Senato sul ddl Zan. Quanto al patto politico proposto dal leader Iv per l'approvazione in due settimana alla Camera del provvedimento, Mirabelli osserva all'Adnkronos: "Senza testo condiviso sul merito, difficile fare un patto...".