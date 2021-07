13 luglio 2021 a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "E' evidente che si voleva affossare questo provvedimento. Siamo qui in aula finalmente, ci guardiamo negli occhi e ci assumiamo le nostre responsabilità. Ora basta con i giochini, le tattiche, le furbizie. Si è deciso un percorso, si faccia in aula". Così Franco Mirabelli del Pd in aula sul ddlo Zan.