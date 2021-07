13 luglio 2021 a

a

a

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Riunione del tavolo del centrosinistra in Calabria per chiudere sulla candidatura della scienziata Amalia Bruni. Partecipano Pd, M5s, Art 1, Socialisti, Verdi, Io resto in Calabria, A testa alta, Calabria civica, Repubblicani europei, Demos. Nella riunione di inizierà anche a parlare di impianto della coalizione, programma e codice etico.