Milano: Sala, 'Sala, mezzi pubblici h24 nei weekend? costo insostenibile'

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "I numeri non sono molto alti per cui il costo si riversa su tutta la città e diventa insostenibile". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replica così all'idea del candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo di ipotizzare l'apertura dei mezzi pubblici ventiquattro ore su ventiquattro durante il fine settimana.

"La mia agenda la detto io, se devo continuare a rispondere alle proposte non vivo più anche perché il dialogo va benissimo però va fatto su basi tecniche e non elettorali. In particolare, questa questione la conosco non bene ma benissimo, perché sul tema delle metropolitane da 12 anni ho sempre lavorato con attenzione. All'epoca della Moratti, io ero direttore generale, avevo fatto io lo studio per aprire il weekend, avevamo fatto un test", ma con esito non sostenibile.

"Abbiamo fatto chili di studi per aprire un'ora prima la mattina, e quello invece abbiamo detto che si poteva fare per il lavoro. Adesso va bene tutto, ma se cominciamo a buttare lì delle cose senza analizzarle...da un certo punto di vista mi sta anche bene, così i milanesi potranno scegliere tra un approccio tecnico e chi racconta la storia del mago", conclude il primo cittadino che annuncia che non passerà le prossime settimane a fare botta e risposta con l'avversario.