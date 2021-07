Milano: Museo del Novecento raddoppia, una passerella fra i due edifici

12 luglio 2021 a

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - Il Museo del Novecento di Milano raddoppia e si amplia all'interno del Secondo Arengario, con un incremento di oltre mille metri quadrati di spazi espositivi. La Commissione giudicatrice ha scelto il progetto del team con capogruppo l'architetto Sonia Calzoni insieme a Pierluigi Nicolin, Ferdinando Aprile, Giuseppe Di Bari e Bruno Finzi come vincitore del concorso internazionale di progettazione 'Novecentopiùcento', pubblicato a dicembre 2020 dal Comune di Milano. “Il Museo del Novecento raddoppia e diventa unico. Dieci anni e mezzo dopo la sua apertura - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - il museo conquista il secondo Arengario, occupato fino ad oggi da alcuni uffici comunali. Un'espansione architettonicamente esemplare che permetterà la nascita di un moderno e spettacolare complesso espositivo dedicato all'arte contemporanea".

Milano, ha continuato il sindaco, "sta vivendo una fase di grande trasformazione in ogni suo quartiere e in ogni suo ambito, non ultimo quello culturale. Dal Museo Nazionale della Resistenza, al Teatro Lirico, dalla nuova torre del Teatro alla Scala al secondo Arengario, tutto contribuisce a raccontare una città che cresce, si rigenera e diventa sempre più bella da vivere”.

Il museo si amplierà anche grazie alla generosità della mecenate milanese Giuseppina Antognini, che donerà al museo 5 milioni di euro e un nucleo di preziose opere del XX Secolo.