M5S: De Petris, 'ora avanti con Conte per schieramento unito per battere destre'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "L'accordo raggiunto all'interno del M5S è una ottima notizia. E' importante e positivo per tutti che la principale forza parlamentare abbia una guida politica chiara e univoca. E' ora possibile riprendere la marcia per costruire, con Conte, uno schieramento in gradi di battere la destra alle prossime elezioni politiche". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.

"Non si tratta però -aggiunge- solo di presentare una vera coalizione politica alle prossime elezioni. Già da subito è necessario che le forze che avevano sostenuto sino all'ultimo il governo Conte bis si compattino e si coordino in modo da incidere a fondo sugli orientamenti del Governo. Ora che la crisi del Movimento sembra essersi conclusa e con Conte leader del M5S è possibile ed è necessario farlo".