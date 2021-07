Lotta all'antimicrobico resistenza: in Puglia è urgente potenziare la diagnostica microbiologica rapida, la formazione di infermieri e medici e di specialisti non infettivologi per prescrivere antibiotici in maniera appropriata

12 luglio 2021 a

Bari, 12 luglio 2021-Ogni anno in Italia dal 7 al 10% dei pazienti va incontro ad un'infezione batterica multiresistente. 284mila sono i pazienti colpiti da infezioni correlate all'assistenza (ICA) con circa 10mila decessi annui causati da infezioni da batteri antibiotico resistenti e una perdita in anni di vita che è la più elevata d'Europa. Non c'è più tempo contro l'antimicrobico resistenza, è urgente impiegare le energie nel potenziare la diagnostica microbiologica rapida, la formazione del personale infermieristico e medico, la formazione di specialisti non infettivologi che possano prescrivere antibiotici in maniera appropriata. L'appello arriva dai clinici che, di fronte al grave problema delle ICA, che costituiscono un problema di salute pubblica interessando mediamente l'8% dei pazienti sottoposti a cure mediche, chiedono un intervento concreto da parte della politica e dalla amministrazione ospedaliera.

In termini di prevenzione, le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (day hospital e ambulatori infusionali) rappresentano una sfida e un pericolo cruciale per tutti i pazienti (in particolare per alcune tipologie di pazienti fragili e ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva). Solo in una percentuale di casi, intorno al 30%-40%, potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate. Inoltre è dimostrato ampiamente dalla letteratura internazionale che con l'aumento dei consulti infettivologici si abbatte di molto il consumo degli antibiotici, si riducono le degenze e i costi, migliora l'appropriatezza prescrittiva, migliorano gli outcome.

“Non ci dobbiamo inventare niente, gli addetti ai lavori sanno bene cosa c'è da fare per la lotta all'antimicrobico resistenza, è una questione di volontà (concreta) di tipo politica e amministrativa ospedaliera. Le esperienze ci sono sia all'estero sia in Italia, hanno dimostrato che investendo concretamente negli step raccomandati nella lotta all'antimicrobico resistenza il problema è stato davvero in gran parte abbattuto e contenuto nei minimi termini. Sono necessarie normative attuative” ha spiegato Sergio Carbonara, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Ospedale di Bisceglie-ASL BAT

“È indispensabile che si passi subito alla fase attuativa, i percorsi da attuare li conosciamo, è necessario investire risorse nella formazione del personale infermieristico e medico, nel rispetto dell'infection control, e nella formazione di specialisti non infettivologi che possano prescrivere antibiotici in maniera appropriata; nell'implementazione della diagnostica microbiologica che sia h24, sette giorni su sette, che sia rapida per i pazienti critici. Ci sono molti esempi di modelli organizzativi da seguire, già precostituiti” ha spiegato Lidia Dalfino, Dirigente Medico presso AOU Anestesia Rianimazione, Policlinico Bari.

Molte strutture extra-ospedaliere non sono pronte o non sono attrezzate o sono insufficienti per accogliere soggetti anziani o soggetti che dall'ospedale diventano non autosufficienti tanto da non poter rientrare in sicurezza al domicilio.

“Il prolungamento della degenza è legato anche a questo aspetto, per cui un occhio va dato anche all'organizzazione dei servizi extra-ospedalieri per accogliere soggetti parzialmente o non autosufficienti. Forse un attento monitoraggio anche sia dell'uso dell'antibiotico sia delle infezioni nelle strutture residenziali andrebbe fatto, perché la struttura residenziale è un bacino che accoglie un elevato numero di pazienti in cui non esiste un controllo ragionato e metodico dell'uso degli antibiotici o quanto meno della valutazione delle pratiche di prevenzione. La multidisciplinarietà, infine, a tutti i livelli nei nostri ospedali deve essere recuperata e questa è l'esperienza che dal Covid dobbiamo mutuare alle nostre pratiche cliniche quotidiane” ha spiegato Franco Mastroianni, Presidente FADOI Puglia.

“I dati del fenomeno dell'antimicrobico resistenza ci mettono di fronte ad un'emergenza che impone ancora di più oggi interventi urgenti - è stato l'appello conclusivo di Cesare Certini, Presidente Regionale Cittadinanzattiva -. La “Carta della qualità e della sicurezza delle cure per pazienti e operatori sanitari”, che abbiamo presentato lo scorso ottobre, nasce proprio per rispondere all'esigenza comune di fissare i diritti-doveri che cittadini e professionisti reciprocamente si assumono, per assicurare un servizio sempre migliore e contribuire a raggiungere livelli sempre più elevati di qualità e sicurezza, nel rispetto dei diritti della Carta Europea dei diritti del malato”.

