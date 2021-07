Lombardia: Moratti, 'intelligenza artificiale per sanità smart' (2)

12 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "Nelle linee guida della revisione della nostra legge - ha aggiunto Letizia Moratti - abbiamo dato grande importanza al potenziamento dell'area territoriale: in questa direzione, innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico (Fse), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso più efficaci sistemi informativi".

"Rilevanti risorse sono destinate – ha continuato - anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale"

In questo scenario, "abbiamo un progetto molto ambizioso come un Centro nazionale di ricerca sulle malattie infettive cui si affiancano un Centro di ricerca translazionale che identifichi nuovi meccanismi di malattia, un Centro di diagnostica molecolare che si occupi del tracciamento di nuovi virus, nuove varianti e nuovi batteri antibiotico resistenti che dovessero emergere sul nostro territorio, un Centro di ricerca epidemiologica che raccolga, elabori, interroghi e metta a disposizione della comunità scientifica i dati epidemiologici sulle malattie infettive di 10 milioni di cittadini Lombardi e un Centro di ricerca clinica che sia in grado di tradurre attraverso la conduzione di trial clinici, anche di fase I, i risultati della ricerca traslazionale in ambito diagnostico e terapeutico in risultati concreti per la salute dei pazienti" ha concluso.