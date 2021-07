12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha atteso davanti palazzo Chigi la Nazionale di calcio, in arrivo in pulmann dal Quirinale, per la cerimonia in programma nella sede del governo. Il premier ha accolto subito Giorgio Chiellini, coppa in mano, e il Ct Roberto Mancini. Poi ha scattato alcune foto con i calciatori prima dell'avvio della cerimonia.