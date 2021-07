12 luglio 2021 a

a

a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Migliaia di persone per le strade di Roma per osannare gli azzurri che stanno festeggiando su un pulmann scoperto per le vie di Roma. I giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, usciti da Palazzo Chigi, sono saliti a bordo del bus scoperto concedendosi con alcuni tifosi per i selfie. Poi sul pulmann tante foto con il trofeo cantando l'inno nazionale.