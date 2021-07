Europei: azzurri sul pulmann per andare al Quirinale

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini sta lasciando l'Hotel Parco dei Principi a Roma in pulmann per dirigersi al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi a seguire a Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Mario Draghi. Tante persone fuori dall'hotel, che hanno accompagnato gli azzurri con cori, applausi e foto. Per via delle normative covid non sarà possibile fare una sfilata con il pulmann scoperto per evitare assembramenti.