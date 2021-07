Europei: azzurri festeggeranno su pulmann scoperto per le vie di Roma

12 luglio 2021 a

a

a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La Nazionale di calcio azzurra trionfatrice a Wembley nella finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra festeggerà con la Coppa per le vie di Roma su un pulmann scoperto. Gli azzurri con il ct Roberto Mancini percorrerà Via del Corso, farà il giro di Piazza Venezia, poi Via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barnerini, Via Veneto, Piazza Brasile e Via Pinciana per poi tornare all'Hotel Parco dei Principi.