Banca Mediolanum, nasce Prexta: più forza al credito per le famiglie di consumatori

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - Prextacapitalizza la storia di Eurocqs, che in poco più di tre anni ha erogato 1,2 miliardi di euro, e agirà con un mandato più ampio, rivolgendosi al pubblico delle famiglie consumatrici con una gamma completa di finanziamenti che include prestiti personali e soluzioni di consolidamento, oltre alla storica specializzazione nella cessione del quinto. La distribuzione avviene su tutto il territorio nazionale, tramite una rete commerciale di oltre 400 soggetti, in prevalenza agenti in attività finanziaria.

Con questa operazione Banca Mediolanum vuole potenziare la propria presenza e il proprio ruolo nel mercato del consumer finance, un segmento in crescita e ad alta marginalità.

“Per Banca Mediolanum si tratta di un ulteriore snodo strategico — ha spiegato Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum — Prexta infatti ci consentirà di attivare una importante linea di impiego della liquidità, in un segmento in crescita e ad alta redditività, e ci permette inoltre di fruire di un canale addizionale di contatto e acquisizione di nuova clientela retail. Le sinergie infine sono numerosissime: Prexta beneficia al contempo della specializzazione e della profonda conoscenza del mercato di Eurocqs e del far parte di una banca in grado di assicurare controllo del rischio ai valori minimi del mercato, cultura dell'innovazione e capacità su base industriale nella gestione del business”.

“Il nostro obiettivo è raggiungere quote di mercato e risultati economici significativi nei prossimi 5 anni — ha dichiarato Salvatore Ronzino, amministratore delegato di Prexta. — “lo sviluppo prevede il potenziamento aziendale in tutte le dimensioni più strategiche, a cominciare dalla distribuzione, dove intendiamo aumentare la rete specializzata con un piano di recruiting. Inoltre punteremo sul rafforzamento del capitale umano, con l'ingresso di risorse che dispongono di skill specialistiche; di una nuova piattaforma operativa multicanale basata su efficienza e rapidità, e infine sull'utilizzo di motori di scoring e di supporto decisionale al fine di recepire tutte le innovazioni sia normative come l'open banking, sia tecnologiche come processi full digital end to end”.