Atletica: la Sabbatini strappa selfie con Draghi a P. Chigi

Roma, 12 lug (Adnkronos) - Un selfie con Mario Draghi, nel cortile di palazzo Chigi, in una cerimonia ufficiale. L'impresa è riuscita a Gaia Sabbatini, medaglia d'oro nei 1500 metri agli ultimi Europei under 23. L'azzurra faceva parte del gruppo ricevuto dal premier insieme alla Nazionale di calcio e a Matteo Berrettini.

Sul finire della cerimonia, mentre la banda suonava e tutti gli atleti erano schierati intorno a Draghi e le altre autorità per la foto ufficiale, la Sabbatini si è infilata tra il premier e la sottosegretaria Valentina Vezzali e ha chiesto il permesso di poter scattare una foto. Ricevuto l'ok di Draghi, la Sabbatini ha preso il cellulare e si è messa in posa per il selfie.