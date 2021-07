Tennis: Wimbledon, Berrettini ko in 4 set e 20° Slam per Djokovic

11 luglio 2021 a

a

a

Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Svanisce in finale il sogno di Matteo Berrettini di vincere Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam disputata sui campi in erba dell'All England Club. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e 8 del seeding, cede al serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 24 minuti. Per Djokovic si tratta del sesto titolo ai 'Championships' e del ventesimo titolo del Grande Slam; agganciati i suoi due rivali storici Roger Federer e Rafael Nadal.