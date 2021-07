Tennis: Wimbledon, al via la finale tra Berrettini e Djokovic

11 luglio 2021 a

Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Al via sul campo centrale dell'All England Club di Wimbledon la finale dei 'Championships' tra il romano Matteo Berrettini, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, e il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e del seeding. Il 34enne di Belgrado è alla caccia del 6° titolo sull'erba di Wimbledon e del ventesimo trionfo in un torneo del Grande Slam che lo porterebbe alla pari di Roger Federer e Rafael Nadal, mentre il 25enne romano punta al primo successo in un torneo 'major'.