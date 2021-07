Salerno: donna di 60 anni muore in mare per un malore

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Una donna di 60 anni è morta per un malore in mare in località 'la Gavitella' nel Comune di Praiano, in provincia di Salerno. Nonostante l'intervento della Guardia Costiera di Salerno con due mezzi navali e uno terrestre, personale sanitario via terra, via mare e con eliambulanza, per la donna non c'è stato nulla da fare.

Complessivamente nella giornata di oggi la Guardia Costiera di Salerno è intervenuta per soccorrere 14 persone. In particolare nelle acque di Comune di Amalfi un natante si è capovolto e gli occupanti si sono tuffati in acqua. Soccorsi, sono tutti risultati essere in buono stato di salute.