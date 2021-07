Milano: rapinano un passante, quattro giovani arrestati

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Quattro ragazzi sono stati arrestati la scorsa notte in piazza Leonardo da Vinci a Milano per aver rapinato un 25enne. Tre degli arrestati sono minorenni, mentre uno ha 18 anni. Dopo mezzanotte il 25enne stava entrando alla fermata Piola della metropolitana, quando ha visto il gruppo di giovani e ha cercato di evitarli, perché visibilmente agitati. Questi però lo hanno inseguito e minacciato con un coltello e si sono fatti consegnare il telefono cellulare. Poco dopo la polizia li ha rintracciati in piazza Leonardo da Vinci e li ha arrestati per rapina aggravata in concorso.