Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Due uomini di 21 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano dopo aver rapinato una donna in Darsena. Verso le 4 della scorsa notte i due, cittadini marocchini, hanno avvicinato la vittima, una giovane ecuadoriana, e, sotto la minaccia di un coltello, le hanno rubato la borsa, contenente una fotocamera. Poco dopo sono stati fermati dalla polizia e arrestati per rapina aggravata in concorso.