Milano: De Corato, 'flop corteo anarchici, c'erano più agenti polizia'

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - “Il corteo contro la polizia organizzato dagli anarchici questo pomeriggio si è dimostrato un flop. Dopo le gravi accuse lanciate contro gli agenti a suon di volantini, manifesti e scritte che hanno imbrattato i muri di Milano, si è presentata in piazza una sessantina di persone. Ridicoli come ridicole sono le loro tesi contro le forze di polizia". Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, sulla manifestazione degli anarchici oggi a Milano per protestare contro le presunte violenze delle forze dell'ordine. "Al corteo c'erano più poliziotti che anarchici", aggiunge.