Milano: corteo anarchici concluso davanti a carcere San Vittore

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Si è concluso davanti al carcere di San Vittore a Milano il corteo degli anarchici contro le presunte violenze delle forze dell'ordine. I manifestanti, una sessantina, hanno gridato slogan e hanno acceso un fumogeno. Iniziato in piazza XXIV maggio e passato poi in via Gorizia e viale Coni Zugna, il corteo si è infine sciolto davanti al carcere. Intanto è stato riaperto il traffico nelle vie su sui si è svolta la manifestazione.