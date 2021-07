Giustizia: Cecchetti (Lega), 'raccolte 50mila firme in Lombardia per referendum'

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - "Anche in questo secondo weekend consecutivo di banchetti abbiamo registrato code ai nostri gazebo e in totale, dallo scorso primo luglio, abbiamo raccolto in Lombardia oltre 50mila firme per avere una giustizia più efficiente e più giusta" afferma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Grazie ai cittadini lombardi che, nonostante il caldo e il fine settimana da primo esodo, si sono comunque fermati nei nostri 500 banchetti sparsi su tutti il territorio regionale per mettere la loro firma a sostegno dei quesiti referendari per riformare e rendere migliore la nostra giustizia", aggiunge Cecchetti.