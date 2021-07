G20: Franco chiude vertice, 'ripresa post pandemia è occasione cambio paradigma'

11 luglio 2021 a

a

a

Venezia, 11 lug. - (Adnkronos) - "La ripresa post pandemica è un'occasione unica per cambiare paradigma". E' rivolto alle politiche per la lotta al cambiamento climatico, ma suona come una indicazione per l'economia globale, il suggerimento con cui il ministro dell'Economia Daniele Franco chiude l'ultimo appuntamento del G20 Finanze che si è tenuto all'Arsenale di Venezia. Un confronto che - dopo l'accordo 'storico' raggiunto ieri sulla riforma del sistema di tassazione globale - oggi ha avuto al centro del dibattito le scelte sul clima: "La presidenza italiana del G20 - ha ricordato il ministro - sin dall'inizio ha sottolineato l'importanza della tutela del pianeta" ed è significativo che "ieri sia stato sottoscritto un comunicato con diversi impegni fra cui l'accordo per un coordinamento più stretto" nelle politiche ambientali.

"Dobbiamo sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere" gli obiettivi di riduzione delle emissioni - ha osservato Franco - "minimizzando possibili effetti collaterali" e considerando la necessità "di minimizzare il costo della transizione e gli effetti che questa potrebbe avere sui più vulnerabili"

Comunque quello avuto a Venezia è stato ha concluso - un dibattito "ricco e diversificato" che può "gettare le basi per una forte azione internazionale" e "per un successo" alla conferenza Cop26 di novembre.