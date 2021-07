12 luglio 2021 a

Londra, 11 lug. (Adnkronos) - "I leoni con il cuore spezzato". Apre così The Sun dopo la sconfitta subita ai rigori dall'Inghilterra contro l'Italia. "Agonia per la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia ai rigori, ma i Leoni ci hanno resi orgogliosi", aggiunge il quotidiano sulla finale di Euro 2020. Mentre il Daily Star titola: "Not again".