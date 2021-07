11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Ci vuole rispetto per il Tricolore. Questa sera portiamolo in alto. Anche contro chi ha commesso questo gesto ignobile. #ForzaAzzurri #ITAENG #EURO2020". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani rilanciando il video in cui alcuni tifosi inglesi calpestano la bandiera italiana.