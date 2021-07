Europei: le urla nella notte azzurra, 'Grazie Mancio, siamo i campioni'

12 luglio 2021 a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - L'Italia festeggia la vittoria degli Europei al termine di una partita che entrerà nella storia vinta ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley. Dopo la fine del match la festa e la gioia di milioni di appassionati lungo lo Stivale si riversa per le strade e le piazze delle città, come accade a Roma. Un successo che per molti tifosi, sudati e stremati ma comunque felici, ha il sapore della rivalsa. "Questa è una rivincita dopo la mancata qualificazione ai mondiali di Russia", spiega Marco, 27 anni che in motorino assieme ad un amico è uscito di casa per far festa.

"Siamo i più forti, Mancini è stato bravo a mettere assieme un gruppo unito", replica Flavio. "A me il calcio non interessa tanto ma come non festeggiare con tutto questo rumore", è la voce fuori dal coro di un anziano signore a passeggio con il cane che nel frastuono di clacson e grida sembra visibilmente a disagio. Poco più in là una coppia sulla quarantina, impossibile chiedere un commento a Marcello preso a dare indicazioni al cellulare agli amici su dove darsi appuntamento per festeggiare, la moglie Francesca invece è più disponibile. "Grandi ragazzi, e bravo a Mancini. Questa è una vittoria sentita da tutti, ce la meritavamo dopo tutta questa pandemia".

"Siamo i più forti di tutti", urlano da un auto decappottabile tre ragazzi che poi accennano un ritornello: "Siamo i campioni d'Europa", seguito dai clacson e dallo sventolio di bandiere. E ancora, "Spina-Spina-Spina", urla un gruppo di ragazzi e ragazze. "Questa vittoria è tutta per Spinazzola dopo l'infortunio. Grande Spina", sottolinea Davide. Infine due turisti danesi, anch'essi muniti di bandiera dell'Italia. "Come non festeggiare dopo la semifinale (vittoria 2-1 dell'Inghilterra contro la Danimarca ai supplementari ndr), in una serata di festa così ci sentiamo anche noi italiani".