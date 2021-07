Europei: Kane, 'non potevamo dare di più'

12 luglio 2021 a

Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane si è detto orgoglioso dello sforzo della squadra. "I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono ovviamente la cosa peggiore al mondo quando si perde. Non era la nostra serata, ma è stato un torneo fantastico e dovremmo essere orgogliosi, usciamo a testa alta", ha detto Kane alla Bbc. "Naturalmente farà male per un po', ma siamo sulla strada giusta e speriamo di poter progredire da questo prossimo anno".

Kane ha offerto parole di incoraggiamento per i tre giocatori che hanno sbagliato i rigori. "Devi tenere la testa alta. È stato un torneo fantastico. Chiunque può sbagliare un rigore. Vinciamo insieme, perdiamo insieme. Impareremo e questi ragazzi cresceranno anche per questo. Ci darà più motivazioni per fare bene al Mondiale del prossimo anno. Dovremmo essere estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Probabilmente farà male per il resto della nostra carriera, ma questo è il calcio. Siamo andati bene dalla Russia. Ora si tratta di continuare. Abbiamo una grande squadra con tanti buoni giovani".