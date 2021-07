Europei: Italia campione, l'account della Nazionale 'It's coming to Rome'

12 luglio 2021 a

a

a

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "It's coming to Rome". Con questo tweet l'account ufficiale della Nazionale italiana esulta sui social dopo il successo degli azzurri di Mancini, facendo il verso all'ormai famoso slogan che ha accompagnato l'Inghilterra per tutto l'Europeo, con gli inglesi che speravano di riportare il calcio lì dove è stato inventato. E sul tweet pubblicato, viene anche tracciato il percorso che la coppa farà per tornare da Londra a Roma, 2 ore e 35' di volo.