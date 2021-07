Cybersecurity: da ToothPic 8 regole d'oro per un'estate sicura (2)

11 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Quinta regola: fare anche attenzione agli hotspot pubblici quando si è in viaggio bisogna fare attenzione alle connessioni pubbliche di bar, ristoranti, stabilimenti balneari e alberghi perché potrebbero non avere sistemi di sicurezza adeguati. La sesta regola d'oro é controllare i servizi online perché anche se si è in vacanza, ToothPic ricorda di fare un check costante ai propri servizi online: in questo modo si può intervenire immediatamente se ci si accorge che le credenziali sono state rubate o clonate.

Vanno inoltre aggiornati i dispositivi così, mentre si prepara la valigia, é meglio fare anche un aggiornamento dei propri software installati nel computer, nel tablet e nello smartphone. Infine occhio a sistemare la domotica: quando si parte per le vacanze può essere necessario impostare dispositivi connessi come telecamere per controllare casa anche a distanza: in questi casi, bisogna ricordarsi di cambiare la password admin poiché se si mantengono gli account di default si è più esposti al rischio che persone esterne accedano alle immagini registrate dalla videocamera.